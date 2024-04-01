اللجنة المنظمة لـ «خليجية الشباب» تعتمد 25 لعبة وبرنامج الافتتاح

المصدر: البيان

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بحثت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إبريل إلى 2 مايو المقبلين بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة، استعدادات انطلاق الحدث وعرض أماكن المنشآت الرياضية المختلفة التي تقام عليها جميع مسابقات الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة برئاسة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اللجنة العليا للدورة، رئيس اللجنة المنظمة ، وحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم ورؤساء اللجان الأساسية والعاملة بالدورة.

واعتمدت اللجنة المنظمة الألعاب الرياضية المدرجة في البرنامج الرياضي للدورة وعددها 25 لعبة، والفرق التنسيقية لكل إمارة من إمارات الدولة المستضيفة للمنافسات ، كما تم اعتماد حفل الافتتاح الذي يُقام في دبي أوبرا ببرنامج زمني يتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، ويتضمن 3 محاور رئيسية هي التلاحم ، والشباب والاستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض الجانب الخاص بالفرق التطوعية ودورها في تسهيل مهمة الوفود المشاركة، سواء خلال المنافسات أو في الاستقبال والمغادرة والإقامة، إضافة إلى استعراض البرنامج الزمني للدورة، ونظام التسجيل الخاص بالرياضيين والوفود والمصاحبة.

واستعرض الحضور خلال الاجتماع تقارير عمل اللجان والمنجزات المختلفة التي تم تحقيقها بهدف الوقوف على جاهزية الجوانب اللوجستية والفنية والتنظيمية، كما تم استعراض مستجدات حفل افتتاح الدورة والبرامج المقترحة لفقراته التي سيغلب عليها الطابع التقني واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

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