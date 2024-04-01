مسافي يتعادل مع الحصن ويشعل سباق وصافة دوري الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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فجر مسافي مفاجأة بعد تعادله الايجابي مع مضيفه دبا الحصن 1-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب الحصن بالساحل الشرقي في ختام مواجهات الجولة 26 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بكر الحصن بالتسجيل عن طريق البرازيلي جيلمار داسيلفا في الدقيقة 37، وأدرك اندريجا التعادل لمسافي في الدقيقة 59 وبهذه النتيجة يحافظ دبا الحصن على مركزه الثاني برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط فقط من جاره دبا الفجيرة الثالث برصيد 45 نقطة فيما رفع مسافي رصيده الى 36 نقطة.

وعلى ملعب الحمرية عاد الفجيرة بفوز ثمين على أصحاب الأرض 3-1 سجل للذئاب حمدان حميد وبلايس لويك ومحمد سالم فيما أحرز هدف الحمرية فارس هلال ليرفع الفجيرة رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس.

وفاز الجزيرة الحمراء على جاره الرمس 3-2 سجل للفائز غابرييل كروز هدفين وأحمد جلال هدفين أحدهما في مرمى فريقه بالخطأ وبهذا الفوز يصل الجزيرة الحمراء للنقطة 36 ويبقى الرمس قابعاً في المركز الأخير بنقاطه العشرة.

وتغلب مصفوت على العربي 2-1 سجل لمصفوت محمد فكري وبرونو لويز ليرفع مصفوت رصيده إلى 27 نقطة.

فيما خيم التعادل 1-1على مباراة جلف يونايتد وسيتي.

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