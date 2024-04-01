الشعفار: الوصل يخدم نفسه ولا ينتظر هدايا الآخرين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن «الإمبراطور» يخدم نفسه بنفسه، ولا ينتظر هدايا من الآخرين، وأن الفريق الذي ينتظر الهدايا لا يحقق البطولات، مشيراً إلى أن فارق النقاط الحالي بين فريقه وأقرب منافسيه على القمة، لا يعطي الوصل البطولة، لأنه لا تزال هناك 9 جولات بـ 27 متبقية، ما يعني أن البطولة لا تزال داخل الملعب، وأن الوصل مطالب بالمسير على نفس النهج من الانتصارات حتى نهاية النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين.

منظومة

أوضح الشعفار أن هناك حالة من التكاتف والإيجابية بين المجموعة الحالية من لاعبي الوصل، والعمل تكاملي داخل النادي، والهدف منظومة واحدة، والكل يتحمل المسؤولية، سواء في الخسارة أو الفوز، وقال: «عندما نخسر، أنا أول من يحاسب، وبعد خسارتنا أمام الوحدة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تحدثت مع اللاعبين على أن المسؤولية تضامنية، وهم بدورهم جلسوا مع بعضهم البعض، وتعاهدوا على فتح صفحة جديدة، وبذل أقصى جهدهم في بقية مباريات هذا الموسم، والمدرب ميلوش، عمل كثيراً على تطوير الفريق، والجميع يحاول تفادي الأخطاء، ولا تعني خسارة مباراة أن الفريق انتهى، ونحن سنستمر في القتال حتى آخر مباراة في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والطريق لا يزال طويلاً، وأؤمن أن الدوري لن ينتهي حتى الجولة الأخيرة، لأن المسابقة تضم فرقاً قوية».

انتصار

من جانبه، قال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل: «رغبتنا كانت واضحة لتحقيق الفوز على خورفكان، وفرضنا شخصيتنا، وصنعنا العديد من الفرص، ولكننا لم نوفق بالتسجيل إلا في الشوط الثاني، لأننا افتقدنا بعض الجوانب التكتيكية في الشوط الأول، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، وقاموا بتنفيذ التعليمات بشكل جيد، ونجحنا في الحفاظ على الشكل الهجومي والدفاعي، والتسجيل في الشوط الثاني مع الخروج بشباك نظيفة».

فوز

وأضاف: «لم أكن أتوقع مباراة سهلة أمام خورفكان، لأن الكل يرغب في الفوز في مبارياته بالدوري، وبالتالي، لا توجد مباراة سهلة، وعلينا التحلي بالصبر والتركيز لتحقيق الانتصارات، ولا يهم في مباريات الدوري، عدد الأهداف المسجلة في المباراة أو توقيتها، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات، والآن نطوي صفحة الدوري مؤقتاً، ونفكر في مباراتنا أمام الجزيرة (غداً) الثلاثاء، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم».

فيما أكد كايو لاعب الوصل، أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري بالنسبة للوصل، لأن وجوده في الصدارة، يعني أن الكل يحاول الفوز عليه، وقال: «كل مباراة تزداد صعوبة عما تسبقها، ولا يزال لدينا العديد من المباريات الصعبة، وعلينا خوضها كلها كأنها نهائي كؤوس، وعلينا الصبر في جميع مبارياتنا، والخسارة من الوحدة في كأس المحترفين، جعلتنا أقوى، ولا يزال الطريق طويلاً أمامنا في الموسم الجاري».

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