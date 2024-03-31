عبد العزيز النعيمي يتوج «هيئة النقل» بطلاً لكرة القدم في دورة عجمان الرياضية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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توج الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، فريق هيئة النقل بطلاً لبطولة كرة القدم في ختام النسخة الرابعة من فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 4 إلى 19 رمضان.

شهد حفل الختام غانم بن مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وراشد عبد الرحمن السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، وبخيت بن خالد بن طناف المنهالي، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبد الله نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا ومدير الدورة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمؤسسات في حكومة عجمان، إضافة إلى رؤساء الشركات الراعية للدورة.

وفاز فريق هيئة النقل على فريق دائرة البلدية والتخطيط في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أول من أمس في ملعب مركز كواترو الرياضي وسط حضور جماهيري كبير ملأ جنبات الملعب.

وبعد الانتهاء من المباراة قام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، بتكريم فريق هيئة النقل بكأس البطولة، ودائرة البلدية والتخطيط بالمركز الثاني، والإدارة العامة للدفاع المدني بجائزة أفضل جهة حكومية مشاركة، ودائرة الميناء والجمارك بجائزة الفريق المثالي.

كما تم تكريم الحكم الدولي سلطان محمد صالح، ومسؤول الحكام علي عبدالله الشحي، والحكم عبدالله راشد النقبي، والحكم حميد خلفان الشامسي، كما تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة في إنجاح الدورة.

وفي بطولة البادل تنس، تمكنت الإدارة العامة للدفاع المدني من الفوز باللقب على حساب مصرف عجمان في المباراة النهائية لفئة الدوائر الحكومية، حيث تفوق الثنائي عبدالله الدولة وعبدالعزيز المهري على الثنائي خليفة المندوس وأحمد المهيري، وحصد الثنائي زايد المهيري وجاسم النعيمي لقب فئة الأفراد المستوى «C» بعد فوزهما في النهائي على فارس المندوس وطلال المندوس.

واختتمت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بتتويج الإدارة العامة للدفاع المدني بطلاً للمسابقة بفوزه على دائرة البلدية والتخطيط بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز بالجوائز الفردية عدنان خان من دائرة البلدية والتخطيط أفضل لاعب، وشافير كوتيكات من الإدارة العامة للدفاع المدني أفضل مدرب.

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