كأس منصور بن زايد.. حضور متميز ونجاح لافت على مدار 11 عاماً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكدت بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم تميزها بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الحادية عشرة من البطولة، لتسجل حضورها القوي على صعيد البطولات الكروية في شهر رمضان المبارك، وعلى مدار 11 عاماً كانت واحداً من أبرز الأحداث في ظل مشاركة العديد من الفرق القوية ولاعبين مشاهير سواء على المستوى المحلي أو المحترفين.

وجاء فوز فريق مكتب الشؤون القانونية بلقب النسخة الـ11 عن جدارة واستحقاق على الرغم من أنها المشاركة الأولى للفريق في البطولة، محققاً إنجازاً بعدما أقصى فرقاً لها باع طويل في البطولة.

وأكد محمد شيكو مدرب فريق مكتب الشؤون القانونية المتوج بلقب النسخة الـ11 لكأس منصور بن زايد لكرة القدم، أن تحقيق كأس البطولة لم يكن سهلاً نظراً لقوة أغلب الفرق المشاركة والتنافسية العالية التي شهدتها البطولة منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أنه بداية من الدور ربع النهائي أي فريق كان قادراً على التتويج باللقب.

وقال: «هذه المرة الأولى التي أقود فيها فريقاً في كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والبطولة شهدت منافسة كبيرة وحالفنا التوفيق في تحقيق اللقب على الرغم من صعوبة فريق دائرة القضاء في النهائي ومعاناتنا مع بعض الإصابات».

تميز

وصف أحمد سعيد زكي حارس مرمى فريق مكتب الشؤون القانونية، كأس منصور بن زايد بـ«البطولة الأوروبية» نظراً لقوة مبارياتها، وأنها ضمت مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين، مشيراً إلى أن من ضمن 16 فريقاً شاركت، 10 فرق على الأقل كانت مرشحة لإحراز اللقب.

وعن تتويجه أفضل حارس، أضاف: لم أكن لأحصل على هذه الجائزة لولا زملائي ودورهم الكبير في الفريق، وتعاون الجميع على تحقيق الفوز. وأشار زكي الذي يلعب في نادي بور فؤاد المصري إلى أنه ليس لديه مانع في اللعب في الإمارات، وأنه لعب لعدة أندية في مصر مثل الترسانة والأولمبي السكندري والإنتاج الحربي ومنتخب السويس وطنطا، وأن الأجواء في الإمارات تساعد على التألق.

وأعرب المصري أكثم سمير لاعب فريق دائرة القضاء، عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، مؤكداً أنها بداية جيدة في أول مشاركة له في الكأس، وقال: حاولنا تحقيق اللقب إلا أن التوفيق لم يحالفنا في ضربات الترجيح في النهائي.

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