«سانجيني فيفتي فيفتي» بطل رمضانية الفرجان في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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اختتمت بطولة «الفرجان الرمضانية لكرة القدم»، التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، وتوج فريق «سانجيني فيفتي فيفتي»، بلقب النسخة الـ12 من البطولة بعد فوزه في النهائي على فريق «ازوري كافية» بنتيجة 1-0.

شهد التتويج، الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وسعيد راشد العسكر، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وأدار اللقاء الحكم الدولي صقر الزعابي، والحكم حمدان الكمالي، علي موسى أفضل إداري، وحسن الشميلي أفضل حارس، وأفضل لاعب عادل علي، و الهداف حسام جاد.

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