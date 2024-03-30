البطائح يخطف فوزاً ثميناً وتاريخياً أمام الجزيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق فريق البطائح فوزاً ثميناً وتاريخياً 3-2 على حساب ضيفه الجزيرة، على ستاد خالد بن محمد، في ختام الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ويعد الفوز هو الأول لـ "الراقي" على "فخر أبوظبي" خلال مواجهاتهما في الدوري.

ورفع البطائح رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة تقدم بها إلى المركز السابع، بينما تعمقت جراح الجزيرة الذي توقف رصيده عند 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن، حيث لم يتذوق طعم الفوز في الدوري للمباراة الـ 4 على التوالي، وتلقى هزيمته الـ 7 هذا الموسم.

افتتح زايد العامري التسجيل للجزيرة مبكراً في الدقيقة 8، ودخل البطائح أجواء اللقاء بعد الهدف وبسط أفضليته على مجريات الشوط، وعادل الإيفواري بيتروس بومال النتيجة للبطائح في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتقدم البطائح مطلع الشوط الثاني عن طريق محمد جمعة بيليه بعد خطأ من مدافع الجزيرة عبد الله إدريس في الدقيقة 49.

وعاد الجزيرة في النتيجة مجدداً بهدف التعادل الذي أحرزه زايد سلطان الزعابي في الدقيقة 82.

وخطف البديل ألفارو دي أوليفييرا هدف الفوز للبطائح وسجل الهدف الثالث في مرمى فريقه السابق في الوقت القاتل في الدقيقة 90+2.

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