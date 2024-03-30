العين والشارقة يكتفيان بالتعادل في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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اكتفي العين وضيفه الشارقة بالتعادل 1-1 مساء اليوم السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 17 من دوري ادنوك للمحترفين، بادر العين بالتسجيل عن طريق لابا كودجو، في الدقيقة 52، ورد الشارقة بالتعادل عن طريق فراس بالعربي في الدقيقة 56، وبالنتيجة حافظ العين على وصافة الترتيب العام برصيد (35 نقطة)، وبقي الشارقة في المركز الخامس برصيد (28 نقطة) وهذا هو التعادل التاسع بين الفريقين في 28 مواجهة جمعتهما بدوري المحترفين، وحقق العين الفوز في 13، والشارقة في 6 مواجهات.

الشوط الأول

سيطر الشارقة على مجريات اللعب طوال نصف الساعة الأولى من الشوط الأول وبدا أكثر رغبة في الوصول للمرمى لتضيع له فرص عدة من تحت أقدام كايو لوكاس، وموسى ماريجا، الذي سجل هدفا لكنه كان في وضع متسللا، وفي الأثناء بدا العين متراجعا وتعددت أخطاء لاعبيه في وسط الملعب وفي الدفاع بطريقة غريبة الأمر الذي زاد من الخطورة على مرمى خالد عيسى، قبل أن يدخل أصحاب الأرض في أجواء المباراة ويهددوا مرمى الشارقة عبر أكثر من محاولة لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني نشطت العاب العين وتعددت محاولاته الهجومية وتألق حارس الشارقة في إبعاد تسديدة صاروخية للعائد لابا كودجو، فيما سدد المدافع العيناوي ميشيل كرة علت العارضة، وطالب سفيان رحيمي بركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب، قبل أن يسجل لابا كودجو، هدفا راسيا جميلا، لكن فراس بالعربي سجل هدفا التعادل للشارقة بعد مرور أربع دقائق فقط، قبل أن يعود الأخير ليهدر فرصة ذهبية، بعد أن سدد الكرة في الشباك الخارجي وهو في مواجهة مرمى العين الخالي تماما، كما أضاع لابا كودجو هدفا للعين بعد ان علت رأسيته العارضة

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