الوصل يبتعد في صدارة دوري المحترفين بثلاثية فابيو وخيمينيز وسياكا في شباك خورفكان

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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ابتعد الوصل بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بالوصول إلى 45 نقطة، بالفوز على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة سجلها فابيو دي ليما ونيكولاس خيمينيز وسياكا في الدقائق 56 و69 و81 من عمر مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل، في الجولة 17 مساء اليوم، بينما توقف رصيد خورفكان عند 17 نقطة، وظل في المركز العاشر.

وقدم الفريقان أداءً جيداً في الدقائق الأولى للشوط الأول، وتبادلا الهجمات الخطيرة، وسدد فابيو دي ليما كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 7، في أول خطورة على مرمى خورفكان، وتصدى خالد السناني حارس الوصل، لتسديدة قوية من سانتانا لاعب خورفكان في الدقيقة 9، وراوغ نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، مدافع خورفكان وسدد كرة في الشباك الجانبية في الدقيقة 13، وسدد عزيز بيك كرة لخورفكان وأمسكها السناني من مرة واحدة في الدقيقة 14.

وفرض الوصل سيطرته على الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وأخطأ أحمد محمود "ديدا" حارس خورفكان، في الإمساك بتسديدة سهلة من خيمينيز في الدقيقة 23، ليخطف هاريس الكرة، ويحاول لعبها في المرمى، وصحح "ديدا" خطأه وحول الكرة إلى ركلة ركنية للوصل، والذي ألغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل في الدقيقة 26، وتهيأت الكرة أمام هاريس في الدقيقة 43، وأطلق كرة صاروخية في سقف المرمى، وألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ من اللاعب قبل تسجيل الهدف.

وواصل الوصل في ضغطه الهجومي، وسدد خيمينيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54، وردها "ديدا" لتجد كايو الذي تباطئ في التسديد لتضيع فرصة هدف من الوصل، وتمكن فابيو دي ليما من التسجيل للوصل في الدقيقة 56، بعد كرة لعبت عرضية ساقطة داخل منطقة الجزاء من عبد الرحمن صالح، وألغى الحكم هدفاً آخر للوصل في الدقيقة 66، بداعي التسلل، وفاجئ نيكولاس خيمينيز، الجميع بتسديدة قوية في الدقيقة 69، ولامست الكرة يد حارس خورفكان وأكملت طريقها إلى المرمى، وأضاف سياكا الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 81، بعد تمريرة وصلته من فابيو دي ليما، ليراوغ حارس خورفكان، ويضع الكرة في المرمى، وردت عارضة مرمى خورفكان تسديدة قوية من سياكا في الدقيقة 58.

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