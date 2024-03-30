«سمعة» يرفض التراجع عن قرار الاعتزال

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة أنه لا رجعة في قراره الذي كان اتخذه بإعلان اعتزاله بنهاية الموسم. وكان مطر قد أعلن مطلع الموسم أن الموسم الحالي سيكون الأخير له في ملاعب كرة القدم، بعد مسيرة امتدت لـ 23 عاماً مع الوحدة والمنتخب الوطني الإماراتي.

وقال مطر في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة الوحدة وشباب الأهلي، رداً على سؤال حول إمكانية العدول عن قرار الاعتزال والاستمرار في الموسم المقبل:«لكل مجتهد نصيب، وأعرف أني أمتلك أفضل من هذا المستوى، لكن في النهاية هذا قرار واتخذته ولا رجعة فيه».

وشكل دخول مطر في الشوط الثاني من المباراة نقطة تحول انقلبت على إثرها النتيجة بعدما قدم مستوى مميزاً ونجح في إحراز هدف التعادل للوحدة، ليواصل هز الشباك في الدوري الإماراتي للموسم الـ 23 على التوالي، وتسجيله هدفين هذا الموسم.

وعادل مطر بهدفه في مرمى شباب الأهلي رقم الغاني أسامواه جيان لاعب العين السابق، ورفع رصيده إلى 101 هدف في الدوري مع الوحدة، ليصبح اللاعب رقم 12 الذي يدخل المئوية في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، وتاسع هداف مواطن يتجاوز 100 هدف في الدوري الإماراتي على مر تاريخه.

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