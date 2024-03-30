«السماوي» يتقدم نحو مراكز الأمان بالانتصار الأول في 2024

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم فريق الكرة بنادي بني ياس خطوة نحو مراكز الأمان في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على فريق الإمارات 2 - 1 أول من أمس في الجولة 17، محققاً انتصاره الأول في 2024 ومحرزاً أول أهدافه في العام بعد أن شهدت الفترة الماضية تراجع نتائجه وتلقيه 3 هزائم متتالية أمام العين والنصر بنتيجة 0-1، إضافة إلى الخسارة أمام الوصل 0-2، بينما كان آخر فوز له في البطولة على اتحاد كلباء 2-1 في ديسمبر من العام الماضي.

ونجح «السماوي» خلال اللقاء، في قلب الطاولة على «الصقور»الذي بادر بإحراز هدف التقدم، ولكنه رد عليه بهدفين، لينتزع 3 نقاط تعتبر الأغلى للفريق في النسخة الحالية من الدوري، لأنها أعادت التوازن النفسي للفريق وأنهت سلسلة الهزائم الذي كان يتعرض لها، إضافة إلى أنها رفعت رصيده إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع، بينما تجمد «الصقور»عند 8 نقاط

وقال فهد الظنحاني قائد وحارس مرمى بني ياس، إن الفوز منح فريقه 6 نقاط لأنه تحقق على منافس في ذات المستوى وقريب من الترتيب، مؤكداً أن نيل النقاط جاء بعد مجهود كبير من زملائه اللاعبين وترجم جهود الأسبوع الماضي الذي شهد، وحسب قوله، عملاً كبيراً من الجميع.

وذكر الظنحاني أن «السماوي» كان يقدم مباريات جيدة ليس بها «غلطة» في الجولات السابقة، لكنهم كانوا يخسرون النتائج، مبيناً أن المستوى أمام «الصقور» لم يكن جيداً ولكن «السماوي» حقق الأهم بنيل النقاط.

ردة فعل

وأكد قائد بني ياس أن الفوز سيكون له ردة فعل إيجابية في المواجهات المقبلة بعد أن ارتفعت معنويات اللاعبين، وقال: سنبذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من التقدم في جدول الترتيب وإسعاد جماهير النادي، والقادم سيكون أصعب لكن المهم أن نواصل بذات الإصرار حتى نتمكن من تحقيق النتائج المرضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز