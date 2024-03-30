إثارة اللحظات الأخيرة تفرض تعادل الوحدة وشباب الأهلي

المصدر: أبوظبي، كلباء- محمد صادق، محمد فضل

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سيطرت الإثارة على مواجهتي الوحدة وضيفه شباب الأهلي، واتحاد كلباء وعجمان ضمن الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.



وتعادل الوحدة وشباب الأهلي 3-3 في مباراة مثيرة، في استاد آل نهيان بأبوظبي، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، ويصل «الفرسان» إلى النقطة الـ 34 ولكنه خسر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب.



وسجل أهداف شباب الأهلي إيغور جيسوس (هدفان) في الدقيقتين الـ27 والـ50، ومؤنس دبور (90+5)، بينما سجل أهداف الوحدة لوكاس بيمنتا (67)، وإسماعيل مطر (83)، وعمر خريبين (90+1).



وجاءت المباراة هجومية مفتوحة من الفريقين، عامرة بالفرص والأهداف، إذ نجح شباب الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق إيغور جيسوس الذي تلقى تمريرة سحرية من يوري سيزار وضعها باقتدار على يمين الحارس راشد علي، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ50 مستغلاً خطأ من دفاع الوحدة.



ونجح الوحدة في العودة في الشوط الثاني وخصوصاً بعد دخول قائد العنابي إسماعيل مطر الذي قلب الأمور لمصلحة الوحدة، بعدما ضغط أصحاب الأرض ونجحوا في تسجيل هدفين عن طريق لوكاس بيمنتا برأسية، وإسماعيل مطر الذي أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ83.



وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعدما تمكن عمر خريبين من تسجيل الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن «العنابي» في طريقه لخطف نقاط المباراة، نجح مؤنس دبور في خطف هدف التعادل قبل نهاية المباراة لتستمر حالة التعادلات في مواجهات الفريقين الأخيرة في ملعب آل نهيان.



وقاد المغربي وليد أزارو فريقه عجمان إلى تحقيق الفوز على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4 - 2، وجاءت المباراة متقلبة ومثيرة طوال فتراتها وحضر في اللقاء كل شيء بدءاً من الأهداف التي وصلت إلى 6 أهداف إلى جانب البطاقات الملونة بعد طرد مدافع كلباء عبدالعزيز حمد في الدقيقة الـ57، وسجل رباعية عجمان وليد أزارو «سوبر هاتريك» في الدقائق الـ17، والـ65، والـ73، والـ88 فيما أحرز لكلباء كل من عبدالعزيز حمد والبرازيلي لياندرو سباداسيو في الدقيقتين الـ26، والـ41، ليصل برصيده إلى 17 نقطة متقدماً نحو المركز العاشر ومبتعداً عن منطقة الهبوط بـ 8 نقاط ، وبقى كلباء برصيد 14 نقطة متراجعاً للمركز الـ12.

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