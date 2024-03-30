النصر يجهّز الإيطالي غابياديني لمواجهة عجمان

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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استأنف المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني تدريباته مع فريق الكرة بنادي النصر بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الديربي أمام الوصل في فبراير الماضي والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب طيلة شهر ونصف الشهر، حيث غاب عن مباريات الجزيرة وبني ياس والشارقة وحتا في الدوري ومباراة خورفكان في الكأس.

ومن المنتظر أن يظهر غابياديني في صفوف العميد في المباراة المقبلة ضد عجمان في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الأسبوع المقبل. وشارك المهاجم الإيطالي مع النصر في 16 مباراة في الدوري ومسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سجل فيها 10 أهداف.

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