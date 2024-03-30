سلطان عادل يقتحم «Top 10» لنجوم تصفيات آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلطان عادل لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ضمن 10 نجوم الذين تألقوا خلال الجولتين الثالثة والرابعة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن سلطان (19 عاماً)، تم اختياره أساسياً في تشكيلة منتخب الإمارات على حساب الهداف التاريخي لـ «الأبيض» علي مبخوت، وأن سلطان رد الثقة التي أظهرها له المدير الفني باولو بينتو مدرب الإمارات، عندما سجل هدفين في المباراتين الأخيرتين أمام اليمن، وذلك بعد تألقه الرائع في نهائيات كأس آسيا في قطر 2023.

وسجل سلطان هدفاً من كرة رأسية عالية في الدقيقة 72 ليقود الإمارات للفوز على اليمن 2-1 في الجولة الثالثة، قبل أن يحرز هدفاً آخر خلال الفوز 3 - 0 في الجولة الرابعة، بعد 5 أيام، محققاً بذلك 4 أهداف في آخر 4 مباريات له مع «الأبيض».

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