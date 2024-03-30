العروبة يواجه يونايتد وقمة بين الظفرة ودبا الفجيرة اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقام في العاشرة مساء اليوم 4 مباريات في الجولة 26 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ويستضيف الظفرة فريق دبا الفجيرة في مباراة قمة، ويحل العروبة المتصدر ضيفاً على يونايتد، فيما يواجه غلف أف سي فريق الذيد، ويلتقي غلف يونايتد مع سيتي.

وفي أبرز مواجهات الليلة سيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الظفرة وضيفه «النواخذة» من أجل تحقيق الانتصار وتضييق الخناق على دبا الحصن الوصيف، ويملك الظفرة صاحب الأرض 40 نقطة في المركز الرابع في وقت يملك منافسه 42 نقطة ثالثاً.

ولن تكون مهمة العروبة المتصدر برصيد 58 نقطة سهلة أمام يونايتد الخامس برصيد 39 نقطة . يبحث سيتي عن الفوز والتمسك بأمل البقاء في دوري «الهواة»، إذ يحل ضيفاً على غلف يونايتد والذي لا يبتعد أيضاً عن مناطق الهبوط، ويملك غلف يونايتد 21 نقطة ولسيتي 10 نقاط. وفي مباراة رابعة يواجه غلف إف سي الثالث عشر برصيد 21 نقطة ضيفه الذيد الثاني عشر بـ26 نقطة ويسعى كل منهما إلى الفوز وتحسين موقفه.

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