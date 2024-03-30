الوصل لتعزيز الصدارة أمام خورفكان الليلة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، محمد فضل، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تختتم، في العاشرة مساء اليوم، مباريات الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، ويلتقي الوصل مع خورفكان باستاد زعبيل، والعين مع الشارقة باستاد هزاع بن زايد، والبطائح مع الجزيرة باستاد خالد بن محمد.

ويسعى الوصل إلى تعزيز صدارته للدوري، بينما يتطلع خورفكان إلى إحداث المفاجأة وإلحاق الهزيمة بالوصل المتصدر برصيد 42 نقطة، فيما يحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، ضرورة مواجهة خورفكان بتركيز عالٍ، بعدما خسر الوصل نقطتين مهمتين في الدور الأول للدوري بالتعادل 3 - 3.

وقال المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، مدرب خورفكان، إن تحضيرات الفريق سارت بصورة جيدة، وإنه لمس الإصرار من اللاعبين لخوض المباراة من أجل الفوز.

العين × الشارقة

ويحل الشارقة ضيفاً على العين في مباراة قمة وسهرة رمضانية كروية صعبة على الفريقين، فيما يغيب عن الشارقة مدربه كوزمين، لإيقافه من لجنة الانضباط ليقود الفريق مساعده كاتلين.

ويدخل الشارقة المباراة وفي رصيده 27 نقطة، ويسعى لرد اعتباره بعد خسارته بالدور الأول 2 - 3، والعودة لسكة الانتصارات بعد تعادله أمام النصر في الجولة الماضية.

ويأمل العين الوصيف برصيد 34 نقطة، والمنتشي بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في متابعة نتائجه القوية في مختلف المسابقات. وينتظر أن يعود إلى صفوف الفريق نجمه لابا كودجو، بعد تعافيه من الإصابة.

ويتفوق العين على الشارقة في عدد الانتصارات على مستوي دوري المحترفين، برصيد 13 فوزاً للعين مقابل 6 للشارقة.

وأكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق وقال: ندرك أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام فريق جيد ويضم عناصر مميزة، ولكن بالمقابل لدينا لاعبين مميزين ونحن جاهزون لتعزيز رصيد نقاطنا لأننا ما زلنا نؤمن بحظوظنا في المنافسة على لقب بطولة الدوري.

وحول تجديد تعاقده مع العين في هذا التوقيت، قال: أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في الإمارات وتحديداً مع نادي العين، ولا أفضل الحديث عن تجديد العقد لأن تركيزي منصب على مضاعفة الجهود لمتابعة النتائج الإيجابية، نحن بحاجة إلى جمهور العين لأنهم يعتبرون لاعباً إضافياً يعزز من قوة الفريق .

وقال المدرب كاتلين: الشارقة يواجه اختباراً صعباً أمام فريق كبير ونسعى أن نقدم مباراة جميلة وممتعة وفترة التوقف أفادتنا في استعادة جهود بعض اللاعبين المصابين.

البطائح × الجزيرة

ويستضيف استاد خالد بن محمد في الشارقة، مباراة البطائح وضيفه الجزيرة، ويسعى «الراقي» إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه السادس في البطولة بعدما حصد 19 نقطة من 15 مباراة قادته إلى المركز الثامن خلف «فخر أبوظبي» السابع برصيد 21 نقطة، والذي يتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات.

وبعيداً عن صراع المراكز في مواجهة الفريقين، فإن اللقاء يحمل الذكريات لمدرب الجزيرة الروماني ميريل رادوي، الذي يعود إلى بيته القديم لمواجهة فريقه السابق.

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