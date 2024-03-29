في مباراة شهدت 6 أهداف .. تعادل مثير يحسم قمة الوحدة وشباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير عيسى البلوشي

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تعادل الوحدة وشباب الأهلي 3-3 في مباراة مثيرة، مساء الجمعة، على ستاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، ويصل "الفرسان" إلى النقطة 34 ولكنه يخسر نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على اللقب.

سجل أهداف شباب الأهلي إيغور جيسوس (هدفين) في الدقيقتين 27 و50، ومؤنس دبور (90+5)، بينما سجل أهداف الوحدة لوكاس بيمنتا (67)، إسماعيل مطر (83)، عمر خريبين (90+1).

جاءت المباراة هجومية مفتوحة من الفريقين، عامرة بالفرص والأهداف، إذ نجح شباب الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف عن طريق إيغور جيسوس الذي تلقى تمريرة سحرية من يوري سيزار وضعها باقتدار على يمين الحارس راشد علي.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 50 مستغلاً خطأ من دفاع الوحدة.

ونجح الوحدة في العودة في الشوط الثاني خصوصاً بعد دخول قائد العنابي إسماعيل مطر الذي قلب الأمور لمصلحة الوحدة، بعدما ضغط أصحاب الأرض ونجحوا في تسجيل هدفين عن طريق لوكاس بيمنتا برأسية، وإسماعيل مطر الذي أحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 83.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعدما تمكن عمر خريبين من تسجيل الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن "العنابي" في طريقه لخطف نقاط المباراة، إلا أن مؤنس دبور نجح في خطف هدف التعادل قبل نهاية المباراة لتستمر حالة التعادلات خلال مواجهات الفريقين الأخيرة على ملعب آل نهيان.

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