عجمان يصطاد نمور كلباء برباعية في ليلة تألق ازرو "سوبر هاترك "

المصدر: كلباء-محمد فضل

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قاد المغربي وليد ازرو فريقه عجمان الى تحقيق الفوز على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4-2 ضمن مواجهات الأسبوع 17 من دوري ادنوك للمحترفين ، وجاءت المباراة متقلبة ومثيرة طوال فتراتها وحضر في اللقاء كل من شيء بدءاً من الأهداف التي وصلت الى 6 اهداف الى جانب البطاقات الملونة بعد طرد مدافع كلباء عبد العزيز حمد في الدقيقة 57 ، وسجل رباعية عجمان وليد ازرو " سوبر هاتريك " في الدقائق 17 ، 65 ، 73 ، 88 فيما أحرز لكلباء كل من عبد العزيز حمد والبرازيلي لياندرو سباداسيو في الدقيقتين 26 ، 41 ، ليصل برصيده 17 نقطة متقدماً نحو المركز العاشر فيما بقى كلباء برصيد 14 نقطة متراجعاً للمركز 12 .

بلغت الاثارة ذروتها منذ انطلاقة الشوط الأول والذي تخلى فيه لاعبو الفريقين عن الحذر الشديد ويفتتح عجمان شريط الأهداف عن طريق رأسية المغربي وليد ازرو الذي تعامل مع عرضية البرازيلي جانلوكا مونيز بذكاء مسجلاً هدف التقدم للبرتقالي في الدقيقة 17 وضغط اتحاد كلباء من اجل معادلة الأرقام ، وتتطاير الفرص تباعاً من قبل لاعبي الفريقين ، ولم يتاخر تعادل النمور كثيراً والذي جاء ايضاً بضربة رأس محكمة عبر اللاعب عبد العزيز حمد الذي حولة كرة البرازيلي لياندرو سباداسيو في المرمى هدف اشاع البهجة في مدرجات كلباء وقبيل نهاية الشوط الأول وضع لياندرو فريقه كلباء في المقدمة للمرة الأولى بعد متابعته لركنية الإيراني مهدي قايدي محولاً الكرة في مرمى حارس عجمان علي الحوسني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بنتيجة 2-1 .

ومع انطلاقة شوط المدربين ، ضرب عجمان بقوة وتشهد الدقيقة 57 نقطة تحول في المباراة بعد اشهار حكم اللقاء حمد علي يوسف للبطاقة الصفراء الثانية للاعب كلباء عبد العزيز حمد الذي واصل ارتكاب الأخطاء ضد لاعب عجمان المغربي هيكل الشيخاوي ليكمل النمور بقية اللقاء بعشرة لاعبين ، وهو الطرد الذي استغله عجمان سريعاً ليسجل وليد ازرو هدف التعادل ايضاً عن طريق ضربة رأسية بعد أن حول عرضية جانلوكا مونيز في الدقيقة 65 ، وتكرر نفس السيناريو في الدقيقة 73 وينجح وليد ازرو في تسجيل هدفه الشخصي الثالث له ولفريقه من ضربة رأسية مخادعة لم يحرك حارس كلباء عيسى الهوتي ساكناً وايضاً تالق في صناعة الهدف جانلوكا مونيز ، وواصل ازرو نجم المباراة تخصصه في شباك النمور ليأتي بالهدف الرابع له ولفريقه لينتهي اللقاء بفوز عجمان 4-2 .

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