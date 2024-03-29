ختام مميّز لكأس منصور بن زايد..أحمد الحميري يتوّج مكتب الشؤون القانونية بلقب النُسخة الحادية عشرة

المصدر: وام

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توّج معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، مساء أمس الخميس، فريق "مكتب الشؤون القانونية" بلقب النُسخة الحادية عشرة من بطولة "كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024"، حيث فاز "مكتب الشؤون القانونية" في المباراة النهائية على "دائرة القضاء" بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الزمن الأصلي والإضافي من المباراة التي أُقيمت على الملعب الخارجي لـ"فندق قصر الإمارات" بأبوظبي.

وحضر حفل الختام والتتويج معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وسعادة عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الديوان والشخصيات المجتمعية وقيادات القطاع الرياضي.

وثمّن معالي أحمد محمد الحميري الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة، مشيدًا بدعم سموه الدائم لقطاع الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية في الدولة، وأشار معاليه إلى أهمية هذه البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، بما يُسهم في تعزيز الثقافة الرياضية وتقوية الروابط الاجتماعية وضمان استدامتها بين الموظفين، وبما ينعكس على مختلف فئات المجتمع.

وهنّأ معاليه فريق "مكتب الشؤون القانونية" للفوز بالبطولة متمنيًا حظًا أوفر لجميع الفرق المشاركة، وأشاد بجهود اللجنة المُنظّمة وجميع الجهات المعنية لإنجاح البطولة، وشكرهم على حُسن التنظيم، كما أعرب عن تقديره للمستوى الفنّي الذي ظهرت فيه البطولة والروح الرياضية الإيجابية التي اتّسمت بها المنافسات.

ونال "دائرة القضاء" المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما حصل "مكتب التدقيق والتطوير المؤسّسي" على المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد فوزه على "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" بهدفيْن لهدف في اللقاء الذي سبق المباراة النهائية.

وكرّمت اللجنة المُنظّمة الرعاة الرسميين للبطولة، "شركة رويال جت" و"فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال" و"شركة مركاتور للسياحة والسفر"، إلى جانب "أروما دي لاموري" للعطور التي قدّمت جائزة رجل المباراة خلال منافسات البطولة.

وحصل أكثم سمير، نجم دائرة القضاء، على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما ذهبت جائزة الهدّاف إلى عبدالرحمن جمال، مهاجم مكتب الشؤون القانونية، ونال زميله في الفريق أحمد سعيد، جائزة أفضل حارس مرمى، فيما حصل ماجد عبدالله الهرمودي، من فريق "المركز الوطني للمناصحة"، على جائزة أفضل إداري.

يُذكر أن النُسخة الحادية عشرة شهدت مشاركة 16 فريقًا تمّ تقسيهم إلى 4 مجموعات، وتأهّل أصحاب المراكز الأولى والثانية إلى ربع النهائي، في حين أشرف على المواجهات نُخبة من أفضل الحكّام الدوليين، وأدار المباراة النهائية عمر آل علي وأحمد سالم.



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