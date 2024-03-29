اتحاد الكرة يُشارك في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: البيان

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شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد مساء أمس الخميس بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وبحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وسعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.

وحضر الاجتماع من اتحاد الكرة، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة خلال اجتماعها الحساب الختامي والتقرير الإداري لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، والميزانية التقديرية للمشاركات الرياضية للعام ذاته، إضافة إلى اعتماد عضوية اتحاد الإمارات للتزلج المدولب لعضوية اللجنة الأولمبية.

كما اعتمد الاجتماع برنامج الدورات الرياضية لعام 2024، وهي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون بباريس خلال الفترة من 12 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية بالرياض شهر سبتمبر المقبل، والنسخة السادسة من الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والقتالية في تايلاند شهر نوفمبر من العام الجاري.

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