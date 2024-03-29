كأس السوبر السعودي لكرة القدم.. أبوظبي الوجهة الأولى عربيا

المصدر: وام

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ستكون العاصمة أبوظبي هي الوجهة العربية الأولى لكأس السوبر السعودي لكرة القدم، وذلك حينما تستضيف البطولة من 8 إلى 11 ابريل المقبل على ملعبي محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وآل نهيان بنادي الوحدة.

وتجمع النسخة المقبلة من الكأس 4 فرق، وهم بطلي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، والوصيفين للبطولتين، وهم على الترتيب ( الاتحاد، والنصر، والهلال، والوحدة).

وكانت نسخة 2015 هي الأولى التي أقيمت فيها البطولة خارج المملكة العربية السعودية، حينما استضافها ملعب "لوفتس رود" بالعاصمة البريطانية لندن، وتوج بها الهلال على حساب النصر بالفوز 1- صفر، وتكرر الأمر في النسختين التاليتين، 2016 على ملعب كرافين كوتاج بلندن أيضا، وتوج بها الأهلي على حساب الهلال بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي، والإضافي بالتعادل 1-1، ونسخة 2018، على ملعب لوفتس رود، وتوج بها الهلال، على حساب الاتحاد بالفوز 2-1، فيما الغيت نسخة 2017.

وانطلقت بطولة كأس السوبر السعودي عام 2013 من خلال مواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، إلى أن تم تغيير النظام خلال موسم 2022-2023، لتشمل فريقين إضافيين، حيث باتت تضم الفريقين الفائزين والوصيفين لكل من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري المحترفين.

ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس السوبر السعودي ( 3 مرات) وذلك في نسخ 2015، 2018، 2021، يليه النصر مرتين في نسختي 2019، 2020، ثم مرة واحدة لكل من الفتح 2013، والشباب 2014، والأهلي 2016، والاتحاد 2022.

كما يعد كل من الهلال، والنصر، والاتحاد، هم أكثر الفرق حصولا على وصافة المسابقة ( مرتين لكل فريق)، ثم مرة واحدة لكل من التعاون، والفيصلي، والفيحاء.

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