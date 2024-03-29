النصر وبني ياس يعقّدان موقفي حتا والإمارات

المصدر: متابعة - عدنان الغربي - أحمد عيسى

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تأزم موقف حتا والإمارات في صراع البقاء بدوري المحترفين عقب خسارة الأول أمام النصر والثاني أمام ضيفه بني ياس في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين.

وواصل النصر صحوته بتخطي ضيفه حتا بهدف دون رد سجله البرتغالي أيوري ميديروس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ، ليرفع العميد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تعقدت وضعية «الإعصار» في المركز الأخير بـ 5 نقاط.

واسترد بني ياس نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية ، بالفوز على مضيفه الإمارات 2- 1 ، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وبقي الصقور برصيد 8 نقاط في المركز الثالث عشر.

ونجح أندرييس إنييستا في وضع الصقور بالمقدمة في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني، أدرك بني ياس التعادل بواسطة سهيل النوبي في الدقيقة 49 ، وسجل البديل يوسفو نيكتيه الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 60 .

وتقام اليوم مباراتان، ويستضيف الوحدة فريق شباب الأهلي ، ويستقبل اتحاد كلباء عجمان.

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