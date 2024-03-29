راشد النعيمي: نأمل خيراً في مستقبل رياضة الإمارات

المصدر: دبي – عدنان الغربي

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن القيادة الرشيدة وفرت الدعم الكامل للرياضة، ولديها تطلعات كبيرة، وقال: «نحن مسؤولون عن تحقيق هذه التطلعات بكفاءات بشرية واستراتيجية واضحة، وبتأهيل جيّد للاعبينا، ونأمل خيراً في مستقبل رياضة الإمارات، ونعمل مع الاتحادات كفريق واحد لتحقيق هذه التطلعات، ونوفر كل سبل الدعم والمساندة للاتحادات حتى يكون لها تمثيل جيد قاري ودولي».

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عقد أمس بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة، وممثلي أعضاء بالجمعية العمومية، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام.

كما أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية منحت الحركة الأولمبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أساساً راسخاً لمسيرة رياضية وطنية حافلة بالعطاء منذ مرحلة التأسيس عام 1979، لتظل على الدوام الداعم الأول لجميع قراراتها ومبادراتها وبرامجها، التي عززت بدورها مكانة الدولة وحضورها في كبرى المناسبات والأحداث الرياضية.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن اللجنة الأولمبية الوطنية، ومنذ الخطوات الأولى، وبدعم من القيادة الرشيدة، كانت حريصة على صياغة أساليب مبتكرة، وبناء علاقات بعيدة المدى، لضمان المضي قدماً نحو كتابة مستقبل زاهر للحركة الأولمبية وجميع مكوناتها؛ تطبيقاً لمبادئ التشاركية وتبادل التجارب والاستفادة من الخبرات، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تكوين ملامح المشهد الأولمبي بالدولة والمساهمة بفعالية في منظومة صنع القرار من خلال العضوية بمختلف المؤسسات القارية والدولية الأولمبية ذات العلاقة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة الأولمبية الوطنية في إعداد وتثقيف الأجيال بأهمية نشر مبادئ الرياضة النبيلة التي تتوافق مع السلوكيات والممارسات المجتمعية القويمة، إذ تعد مساراً مباشراً يتوافق مع تحقيق رؤية وطموح قيادة دولة الإمارات في نشر أسس التعاون والصداقة والسلام؛ الأمر الذي يضاعف مسؤولية اللجنة وجميع إداراتها وأقسامها في مواصلة جهود التعريف بالحركة الأولمبية وأهدافها أداة فعّالة في ترسيخ المفاهيم والقيم على تعددها.

ووجّه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالالتفاف حول الرياضيين خلال الفترة المقبلة التي تشهد عدداً من المحافل المهمة، سواءً دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، خلال الفترة (16 أبريل – 2 مايو) المقبلين، التي تمثل محطة قوية من حيث توقيت إقامتها الذي يسبق دورات وأحداث كبرى، والفئة العمرية المشاركة فيها، أو دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي يخوض فيها رياضيو الإمارات غمار التحدي عقب نجاح 3 رياضات في ضمان بطاقات للتأهل للمشاركة والتنافس باسم الدولة، مع إمكانية زيادة العدد ومشاركة ألعاب أخرى.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة خلال الاجتماع كلاً من الحساب الختامي والتقرير الإداري لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، والميزانية التقديرية للمشاركات الرياضية للعام ذاته، إضافة إلى اعتماد عضوية اتحاد الإمارات للتزلج المدولب لعضوية اللجنة الأولمبية.

كما اعتمدت اللجنة برنامج الدورات الرياضية لعام 2024، وهي: دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة (16 أبريل – 2 مايو) المقبلين، ودورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثون بباريس خلال الفترة (12 يوليو – 11 أغسطس) المقبلين، ودورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات والفنون القتالية بالرياض شهر سبتمبر المقبل، والنسخة السادسة من الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والقتالية في تايلاند شهر نوفمبر من العام الجاري.

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