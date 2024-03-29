36 فريقاً في بطولة هاتريك الرمضانية برعاية «صندوق الفرجان»

المصدر: دبي - البيان

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يرعى صندوق الفرجان؛ المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، بطولة «هاتريك» الرمضانية لكرة القدم، التي تنظمها أكاديمية هاتريك، وتستضيفها ثلاثة أحياء في دبي حتى 1 أبريل المقبل.

وتستهدف بطولة هاتريك الرمضانية، التي انطلقت في 20 مارس الجاري، المشاركين في مبادرة تعلّم كرة القدم، التي تحظى برعاية ودعم صندوق الفرجان، وتسعى إلى تدريب الأطفال والشباب من عمر 9 سنوات حتى 15 سنة على مهارات كرة القدم في 5 ملاعب داخل الفرجان.

وتتوزع مباريات البطولة التي يشارك فيها 36 فريقاً، على 3 مناطق في دبي. وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان، حرص الصندوق على تنظيم فعاليات رياضية تحقق أثراً إيجابياً في أحياء دبي، وتسهم في تعزيز التواصل بين أبناء فرجان دبي، وتستقطب المواهب الشبابية في الرياضات المختلفة، وترسخ نمط الحياة الصحي في رمضان، وتعزز روح المنافسة والتعاون.

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