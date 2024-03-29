«الجزيرة» يمنح لاعبيه جرعة معنويات عالية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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منح الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، لاعبي «فخر أبوظبي» جرعة معنويات عالية في بقية مشوار الموسم الكروي الحالي من خلال اهتمامه المتعاظم بالفريق ومتابعته الدقيقة، والذي اتبعه بقيادة اجتماع مجلس الإدارة مؤخراً لمناقشة عدد من الجوانب الفنية وأداء الفريق في المرحلة السابقة، مع تأكيد الاهتمام أيضاً بفرق المراحل السنية ومناقشة كافة تفاصيلها بهدف تطويرها وتوفير كافة المتطلبات، لتحقيق الأهداف.

وجاء الاجتماع الإداري في أعقاب تراجع نتائج الجزيرة خلال الجولات الثلاث السابقة من الدوري، والتي خسر فيها مباراتين وتعادل في الأخيرة أمام اتحاد كلباء 2-2، ما أدى إلى تراجع الفريق في جدول الترتيب إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، بما لا يتناسب مع طموح وإمكانات النادي.

وحرصاً على تصحيح مسار الفريق، وعودته إلى سكة الانتصارات، ناقش الاجتماع، خطط واستراتيجية شركة كرة القدم ومتطلبات المرحلة المقبلة في مسابقة الدوري بداية بلقاء البطائح غداً في الجولة 17 من الدوري، من أجل المضي قدماً نحو ترتيب أفضل، كما ناقش المجلس المباراة الحاسمة أمام الوصل في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وشدد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على أهمية تضافر الجهود لمواصلة العمل وتقديم الدعم اللازم للفريق بما يمكنه من تحقيق النتائج الإيجابية التي تليق باسم النادي ومكانته وتحقق أمنيات جماهيره.

واطّلع مجلس الإدارة على سير العمل في المشروعات التطويرية لمنشآت النادي انسجاماً مع الأهداف والخطط الاستراتيجية، لتقديم أفضل الخدمات لجماهير النادي، وتعزيز دوره في مختلف الفعاليات المجتمعية، بطريقة تؤكد النظرة الشاملة للنادي والحرص على تطويره فنياً وجماهيرياً.

وانعكست مخرجات الاجتماع، بطريقة إيجابية على لاعبي «فخر أبوظبي» وجماهير النادي، وكان بمثابة خطوة أولى في طريق الانتصارات، وتعويض نزيف النقاط في ظل الدعم الكبير الذي يجده اللاعبون أيضاً من جمهور النادي الذي ظل يشكل حضوراً لافتاً في جميع المباريات السابقة.

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