دبي تشهد فعاليات رياضية متنوعة في أبريل

المصدر: دبي - البيان

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يحظى عشاق الرياضة بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالأنشطة الحماسية، بما فيها الدورة الثالثة من بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين، والتي تُقام بين 3 و8 أبريل في مركز جيه ايه الرياضي، حيث تتنافس فرق الناشئين من أبرز الأكاديميات الرياضية مثل نيوكاسل يونايتد، ونورويتش سيتي، وأطلس المكسيكي، إلى جانب مجموعة من الفرق المحلية الإماراتية.

وتنطلق فعاليات «كندورة رالي» يوم 13 أبريل في دبي أوتودروم بمشاركة أكثر من 200 من السيارات الفائقة والكلاسيكية والرياضية وسيارات الطرقات الوعرة. ويحظى عشاق السيارات بفرصة الاستمتاع بمشاهدة أول جولة هوت ويلز ليجندز تور في الشرق الأوسط، حيث يتم تحويل سيارات مختارة إلى مجسمات في الموقع.

ويمثل كأس دبي للبولو الفعالية الخامسة والأخيرة ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، ويشهد منافسات في فئات 6 إلى 8 هاندي كاب بمشاركة أبرز لاعبي وفرق البولو في العالم. وتقام الفعالية في نادي الحبتور للبولو من 15 حتى 20 أبريل، وتشهد منافسات قوية وسط أجواء عائلية ممتعة.

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