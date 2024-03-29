«رابطة المحترفين» تناقش تحضيرات درع وكأس السوبر الإماراتي القطري

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطّلع مجلس إدارة رابطة المحترفين، في اجتماعه أمس، على مستجدات تحضيرات كأس السوبر القطري الإماراتي المقرر إقامته 12 أبريل المقبل بين فريقي الشارقة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2022 - 2023، والعربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022 - 2023، وستقام المباراة باستاد الثمامة بالدوحة، وتحضيرات درع السوبر الإماراتي القطري المقرر 12 شهر أبريل المقبل بين فريقي شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022 - 2023، والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022 - 2023، وتقام المباراة في استاد راشد بدبي.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير الحضور الجماهيري، وتقارير التسويق والشؤون التجارية، واطّلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.

ترأس الاجتماع عبدالله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، بحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي، جواهر عبدالعزيز السويدي، محمد بوزنجال، أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.

وأعلنت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر القطري الإماراتي طرح تذاكر المباراتين.

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