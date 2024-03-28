بني ياس يسترد نغمة الانتصارات ويقلب الطاولة على الصقور

المصدر: رأس الخيمة-أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

استرد بني ياس نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز مساء اليوم الخميس على مضيفه فريق الإمارات 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 17 من المنافسة، بعد أن تقدم صاحب الأرض بهدف السبق، لكن "السماوي" نجح في قلب الطاولة ورد بهدفين، لينتزع فوزا مهما رفع به رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وبقى الصقور برصيد 8 نقاط في الترتيب قبل الأخير "الثالث عشر"،

وأعتمد الفريقان منذ صافرة البداية على الأسلوب الهجومي بحثا عن هدف مبكر عكس رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، وبعد أهدار عدد من الفرص المشتركة، نجح أندرييس إنييستا في وضع الصقور بالمقدمة عندما أحرز هدفا رائعا في الدقيقة 20، ساهم في زيادة الإثارة للقاء وسط حماس كبير من اللاعبين، وأضاع باكو الكاسير فرصة أحراز الهدف الثاني للصقور، بينما قاد "السماوي" عددا من الهجمات التي هدد بها مرمى صاحب الأرض لكن دون أن ينجح في التعديل.

وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء الهجومي من الفريقين، وتمكن بني ياس من إدراك هدف التعادل مبكرا بواسطة سهيل النوبي في الدقيقة 49 مستفيدا من غياب الرقابة الدفاعية، ورد الصقور بهجمة خطرة انتهت بتهديفة قوية من باكو الكاسير ابعدها فهد الظنحاني حارس السماوي، لكن البديل يوسفو نيكتيه رد بإضافة الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 60، ليضع فريقه في المقدمة، وبعدها تواصلت المواجهة بمستوى متكافئ من الفريقين مع تبادل الهجمات، الصقور لإدراك التعادل والسماوي بحثا عن هدف الأمان الثالث، لتضيع عدد من السوانح نتيجة عدم التركيز حتى أطلق قاضي الجولة صافرة النهاية بفوز ثمين للسماوي أزم موقف الصقور في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز