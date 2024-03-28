النصر يواصل صحوته ويتخطى حتا بهدف ميديروس في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير عيسى البلوشي

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل النصر صحوته بتخطي حتا بهدف دون رد في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم، لحساب الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، ليرفع العميد رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس، فيما تعقدت وضعية "الإعصار" في المركز الأخير بـ5 نقاط.

سيطر النصر على مجريات الشوط الأول، إذ كان الطرف الأفضل، وحاول الوصول لشباك "الإعصار" الذي ظل محَصنا في منطقته ولم يغامر سوى في مناسبات قليلة، خشية تلقي هدف مبكر يخلط أوراقه، وضغط العميد بشكل أكبر في الدقائق الـ10 الأخيرة التي أوجد فيها العديد من الفرص السانحة للتسجيل بقيادة نجمه المغربي عادل تاعرابت قبل أن ينجح البرتغالي أيوري ميديروس في ترجمة أفضلية النصر بهدف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

في الشوط الثاني، خرج حتا من منطقته باحثا عن هدف التعادل وتمكن من إيجاد بعض الفرص لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف في ظل التنظيم الدفاعي الجيد للنصر، الذي رغم تراجع مستواه حافظ على أسبقيته وخرج بفوز مهم في سباق التقدم نحو المراكز المتقدمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز