الأمين العام لاتحاد الكرة: يوم زايد للعمل الانساني مسيرة زاخرة بالعطاء

المصدر: وام

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أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم إن يوم زايد للعمل الانساني يُجّسد مسيرة طويلة زاخرة بالعطاء، وعلامة فارقة في التاريخ، ومناسبة وطنية نستذكر فيها كل أعمال الخير للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال: "إن هذا اليوم التاريخي مناسبة تدفعنا للاحتفاء بما حققته دولتنا من إنجازات على صعيد العمل الإنساني، وفرصة تحفزنا على إطلاق مزيد من المبادرات الانسانية والخيرية،فالشعب الإماراتي يسير على درب الخير لتحقيق رسالة الإمارات الانسانية, الرسالة التي صاغ مفرداتها وقيمها ومبادئها ووضع أسسها وبنى مدرستها الفريدة المغفور له الشيخ زايد."

وأشار الأمين العام إلى أن يوم زايد للعمل الانساني له جذور عميقة مرتبطة بقيم اجتماعية إماراتية حميدة، مشيراً إلى أن كل مواطن إماراتي يحمل في قلبه نهج زايد الانساني, النهج الذي أسهم بدعم الشعوب المحتاجة في كل أرجاء العالم.

وأضاف: "إن مجتمع كرة القدم الإماراتية يستلهم من نهج زايد كل قيم الخير, ويُسهم في مسيرة العطاء الانسانية، ويحتفي بهذا اليوم العظيم بكل فخر واعتزاز.

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