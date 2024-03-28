مباراتان في انطلاقة الجولة 17 لدوري المحترفين اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف النصر نظيره حتا الليلة عند الساعة العاشرة ضمن منافسات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، في لقاء يسعى من خلاله «العميد» إلى تأكيد صحوته ونتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر ومواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة بعدما وصل إلى المركز السادس محققاً 22 نقطة، في المقابل يحاول «الإعصار» الذي يملك فوزاً وحيداً في رصيده حققه في الجولة 7 على الإمارات، تحسين وضعيته المعقدة في جدول الترتيب، حيث يقبع في المركز الأخير بـ5 نقاط فقط.

من جانبه، أكمل فريق حتا استعداداته لخوض المباراة أمام مضيفه النصر اليوم ضمن الجولة 17 للدوري، متطلعاً بثقة إلى الخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة، كونها أمام منافس قوي، وفي ظل قيادة فنية جديدة للإعصار الحتاوي، الصربي نيناد فانيك، المدرب الجديد لفريق حتا.

على جانب آخر، وفي المباراة الثانية، يلتقي فريق الإمارات بضيفه بني ياس عند العاشرة من مساء اليوم لحساب الجولة ذاتها، في مواجهة مهمة يمتلك فها كل فريق دافع الفوز بالنقاط الثلاث، خاصة صاحب الأرض الذي يمتلك 8 نقاط في المركز قبل الأخير «الثالث عشر»، ويسعى لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، والتقدم نحو مراكز الأمان بعد فوزه في الجولة السابقة على خوركان، والذي أنهى به سلسلة 10 هزائم متتالية، واستعد «الصقور» بتدريبات جادة في الأيام الماضية بمعنويات عالية وإصرار كبير على مواصلة النتائج الإيجابية وإنقاذ الفريق من شبح الهبوط الذي يطارده.

لكن مهمة «الصقور» لن تكون سهلة أمام «السماوي» الذي تعرض لثلاث هزائم متتالية في الجولات السابقة، أدت إلى تجميد رصيده في 16 نقطة بالمركز العاشر، ويخطط للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات وإسعاد جماهيره مع تأمين موقفه في جدول الترتيب باعتبار أن استمرار نتائجه السلبية يضعه ضمن دائرة الخطر التي كان بعيداً عنها حتى الجولة 12.

من جهته، يبحث بني ياس عن تذوق طعم الانتصار الغائب عن الفريق منذ فترة في الدوري، إذ وقع الفريق في فخ النتائج السلبية وتعرض للخسارة في آخر 3 مباريات متتالية في المسابقة بالهزيمة أمام العين ثم النصر والوصل، ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 16 نقطة، ويسعى لتأمين موقفه في دوري المحترفين تماماً.

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