سلطان عادل.. مكسب لـ«الأبيض» بـ 5 أهداف دولية

المصدر: كلباء – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضع النجم الشاب سلطان عادل محمد، لاعب منتخبنا الوطني، بصمته التهديفية السريعة منذ التحاقه بقائمة «الأبيض»، وللمباراة الرابعة على التوالي يسهم اللاعب في فوز منتخبنا خلال تصفيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك بعد إحرازه ثالث أهداف منتخبنا الوطني أمام اليمن، أول من أمس، فضلاً عن تسجيله أيضاً خلال مباراة الذهاب قبل أسبوع، والتي أقيمت بملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي، كما أن اللاعب أحرز من قبل في شباك هونغ كونغ وفلسطين خلال تصفيات أمم آسيا ليصبح في جعبته خمسة أهداف في مسيرته الدولية.

ووجد اللاعب عبارات الإشادة والمدح داخل الوسط الرياضي، ومن كافة المحللين الرياضيين، معتبرين اللاعب امتداداً لمسيرة ما قدمه والده عادل محمد في التسعينيات، خاصة مع منحه الثقة من قبل البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز