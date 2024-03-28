اتحاد الكرة يشارك في ثاني حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

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شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في ثاني حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثالثة عشرة، التي تقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي تأتي تحت شعار «المجتمع الإماراتي.. جذور أصيلة وآفاق عالمية»، حيث تواصل المجالس مسيرتها كمنصة حوارية مجتمعية، تستلهم من رؤية القيادة الرشيدة موضوعاتها المهمة.

ومثّل اتحاد كرة القدم في المجالس عدداً من المدربين والمحاضرين، منهم الدكتور زكريا العوضي، ومحمد شاهين وخالد الحوسني، وقد ناقشت المجالس ثلاثة محاور من «منظومة القيم الإماراتية».

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