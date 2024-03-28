زكريا أحمد: حراس المرمى يتحملون مسؤولية 19 % من أهداف 108 مباريات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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كشف الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حراس المرمى يتحملون مسؤولية 73 من 368 هدفاً سجلوا خلال 108 مباريات بنسبة 19 % حتى الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال إن أكثر أخطاء الحراس التي تكررت، كان التمركز الخاطئ، وتسبب في 116 هدفاً، وعدم اتخاذ القرار الصحيح للحارس، وتسبب في 114 هدفاً، وأنه تم إحراز 52 هدفاً من خارج منطقة الجزاء، و316 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، وتوزعت طريقة التسجيل ما بين 153 هدفاً من تسديدات على المرمى، و101 هدف من انفراد تام مع حارس المرمى، و51 هدفاً من ضربات رأسية، و29 هدفاً بنيران صديقة أي بأخطاء من اللاعبين بتسجيل الأهداف في مرمى فرقهم، و101 هدف بعد تمريرات عرضية.

وأوضح بأن حراس مرمى العين يتحملون مسؤولية 4 من 18 هدفاً استقبلتها شباك فريقهم، وحراس الجزيرة يتحملون مسؤولية 8 من 29 هدفاً، والوحدة 5 من 20، وبني ياس 6 من 27، وشباب الأهلي هدف واحد يتحمله حارس مرماه حسن حمزة من 15 هدفاً استقبلتها شباك الفريق، والنصر 6 من 23، والوصل هدفان من 15، وحتا 4 من 37، والشارقة 5 من 23، وخورفكان 6 من 33، والبطائح 5 من 24، واتحاد كلباء 7 من 31، وعجمان 4 من 35، والإمارات 10 من 38 هدفاً استقبلتها شباك الفريق.

وأشار العوضي في تقييمه لحراس المرمى إلى أن الشوط الأول، شهد تسجيل 183 هدفاً، بينما شهد الشوط الثاني تسجيل 185 هدفاً، وأكثر عدد من الأهداف المسجلة كان من الدقيقة 60 وحتى الدقيقة 75، وبلغت 63 هدفاً، بينما تم تسجيل 46 هدفاً في الأوقات الإضافية، وشباك الوصل وشباب الأهلي، الأقل استقبالاً للأهداف بـ 15 هدفاً ، بينما كان الإمارات الأكثر استقبالاً بـ 38 هدفاً.

ولفت الدكتور زكريا أحمد أيضاً، إلى أن حراس المرمى ، استطاعوا المحافظة على شباكهم نظيفة في 43 من 108 مباريات، ويتصدر حارس الوصل خالد السناني، قائمة أكثر الحراس محافظة على نظافة شباكه برصيد 6 مباريات، ويتساوى في المركز الثاني برصيد 5 مباريات كل من خالد عيسى حارس العين، وحسن حمزة حارس شباب الأهلي، وأحمد شامبيه حارس النصر.

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