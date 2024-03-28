العبيدي: الدوري أصبح أكثر قوة.. والوصل منحه نكهة خاصة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أثنى نور الدين العبيدي المدرب والمحلل الفني، على مستوى النسخة الحالية من «دورينا»، ذاكراً أن الدوري اصبح أكثر قوة، وتطور بشكل واضح عن الموسم الماضي، من الناحيتين الهجومية والدفاعية، وأيضاً من ناحية الصراع على التتويج باللقب.

وأضاف العبيدي: هنالك عدة أسباب ساهمت في قوة الدوري، منها عودة الوصل للمنافسة على بلوغ منصات التتويج والتربع على الصدارة، لأن عودته منحت البطولة «نكهة خاصة»، ورفعت مستوى بقية الفرق لتحقيق الانتصارات، على الرغم من ابتعاد فرق تقليدية عن المنافسة، مثل الوحدة والجزيرة.

وأشار مساعد مدرب منتخبنا الأولمبي سابقاً، إلى أن تجربة اللاعب المقيم بدأت تجني ثمارها، بوجود مجموعة متميزة من المقيمين، الذين شكلوا إضافة مع جميع الفرق، ذاكراً أن ذلك جعل التنافس قوياً والمستوى أفضل، وقال العبيدي: أيضاً تألق حراس المرمى في المباريات السابقة، كان له تأثيره في زيادة حماس المباريات وقوتها، شاهدنا عدداً من الحراس يقدمون مستويات رائعة، ويبرزون بشكل أفضل، مثل خالد عيسى «العين»، حسن حمزة «شباب الأهلي»، خالد السناني «الوصل»، وزايد الحمادي مع البطائح، قبل عودته مؤخراً إلى ناديه الوحدة.

وتوقع العبيدي أن تكون المواجهات المقبلة أفضل من السابق، لأنها ستكون مصيرية لعدد من الفرق التي تسعى للفوز باللقب أو البقاء بالدوري، إضافة إلى أن اللاعب سيكون قد وصل مرحلة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية، وعرف الهدف الذي يلعب من أجله، وبالتالي، يمكنه أن يبدع أكثر.

وعن الصراع على اللقب، قال العبيدي إن المنافسة ما زالت مفتوحة بين 3 فرق «الوصل، العين، شباب الأهلي»، ذاكراً أن الدوري تبقت به 10 جولات، يمكن أن تغير الترتيب ، خاصة في وجود مواجهات مباشرة ، وأضاف: دون شك، الوصل ينال الأفضلية بنسبة 40 % ، وحظوظ العين وشباب الأهلي بنسبة 30 % لكل منهما، لذلك أرى أن الدوري ما زال في الملعب.

وتعليقاً على صراع البقاء، قال العبيدي: الأمور حسمت بالنسبة لحتا، الذي يحتل المركز الأخير، لأن مستواه بعيد جداً عن المنافسة، ولا يمتلك مؤهلات البقاء، أما الإمارات ، فإن فوزه الأخير على خورفكان منحه بعض الأمل للبقاء بنسبة 20 % فقط، وهنالك عجمان واتحاد كلباء، أرى أنهما يمتلكان فرصاً أكبر بنسبة 40 % لكل منهما.

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