اتحاد الكرة يشارك في مجالس وزارة الداخلية الرمضانية

المصدر: وام

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شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم، في ثاني حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثالثة عشرة، التي تعقد تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تحت شعار "المجتمع الإماراتي .. جذور أصيلة وآفاق عالمية".

ومثّل اتحاد كرة القدم في المجالس عدد من المدربين والمحاضرين، منهم الدكتور زكريا العوضي، ومحمد شاهين، وخالد الحوسني.

وناقشت المجالس ثلاثة محاور من "منظومة القيم الإماراتية" أولها: سلوكيات وأخلاقيات الشباب الإماراتي، ثم الثوابت الإماراتية والهوية الوطنية، والمسؤولية الوطنية.

ويحرص اتحاد كرة القدم على المشاركة في هذه المجالس بشكل سنوي لأهميتها في تعزيز الدور المجتمعي.

وقال المدرب الوطني محمد شاهين، الدي شارك في مجلس دبي: "إن الانخراط في النشاط الرياضي يمكن أن يسهم في تحسين السلوك، ويساعد في استثمار الفراغ عند الشباب بصورة إيجابية، ويعزز الجوانب المتميزة لديهم، ويرفع مستويات الثقة الشخصية.

بدوره أوضح المدرب الوطني خالد الحوسني، الذي حضر مجلس عجمان أن المجالس الثقافية والرياضية تلعب دوراً كبيراً في تثقيف الشباب وتحسين أدائهم في المجتمع.

من ناحيته أكد مدرب الحراس الوطني الدكتور زكريا أحمد العوضي، الذي حضر مجلس أم القيوين، أن الثوابت الإماراتية تنبع من الموروث الحضاري للدولة، ورؤية القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القدوة المجتمعية والرياضية، والحفاظ على الموروث الإماراتي وصونه.

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