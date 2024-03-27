انطلاق النسخة الثانية لبطولة الحمرية الرمضانية لكرة القدم

المصدر: الشارقة – محمد فضل

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انطلقت أمس، بطولة نادي الحمرية الرمضانية لكرة القدم في نسختها الثانية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي وإداريو وعمال النادي، وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق، تم توزيعها على مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 فرق، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.

وقال حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إن البطولة تهدف إلى تعزيز الترابط بين مكونات النادي، وكسر روتين ضغط العمل اليومي.

ووجّه الشامسي شكره للجنة المنظمة للبطولة في نسختها الثانية، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

على صعيد آخر، اختتمت بضاحية مجلس الحمرية بطولة الحمرية للبلاي ستيشن في نسختها السادسة، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، والتي شهدت مشاركة 60 لاعباً.

وقال المهندس علي المهيري عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، إن تنظيم البطولة جاء بتعاون اللجنة الثقافية، بالتعاون مع مجلس ضاحية الحمرية.

وأشار المهيري إلى أن النسخة السادسة عرفت إقبالاً كبيراً من المشاركين، وتنافسية عالية على المراكز الأولى.

وشكر رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، مجلس ضاحية الحمرية على تعاونه في التنظيم، مشيراً إلى أن تطور البطولة من عام لآخر، يعكس النشاط الكبير الذي تشهده أروقة نادي الحمرية، لافتاً إلى زيادة جوائز البطولة في كل موسم.

من ناحية أخرى، ينظم نادي الحمرية الرياضي بعد غدٍ، سباق الحمرية للمعرفة، بمجلس ضاحية الحمرية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين، ويشارك في السباق المراكز والمؤسسات الحكومية بمنطقة الحمرية، فضلاً عن أهالي المنطقة من مواطنين ومقيمين.

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