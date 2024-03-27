الدوري الإماراتي.. الجولة 17 تنطلق غدًا وقمتان في صدارة المشهد

المصدر: وام

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بعد فترة من التوقف، نظرا للمشاركات الدولية للمنتخب الوطني الأول، تعود غدا “الخميس” منافسات دوري أدنوك للمحترفين، لكرة القدم، بمواجهات الجولة السابعة عشرة من المسابقة، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام، وتتصدر مبارياتها قمتين، تجمع الأولى الوحدة مع شباب الأهلي، والثانية العين مع الشارقة.

في القمة الأولى التي تقام "الجمعة"، يحل شباب الأهلي الثالث “33 نقطة”، وله مباراة مؤجلة، ضيفا على الوحدة الرابع “30 نقطة”، باستاد آل نهيان، ويأمل أصحاب الأرض في مواصلة الانتصارات، بعد رباعية الجولة الماضية على حساب حتا، وذلك لملاحقة ثلاثي الصدارة.. في حين يأمل شباب الأهلي، بمواصلة انتصاراته، واستمراره في الضغط على كل من الوصل المتصدر، والعين الوصيف.

والتقى الوحدة مع شباب الأهلي في 29 مواجهة من قبل بدوري المحترفين، فاز شباب الأهلي في 12 مباراة، والوحدة في 6، وكان التعادل حاضرا في 11 مواجهة.

وفي القمة الثانية " السبت" يلتقي العين الثاني “34 نقطة” وله مباراة مؤجلة، مع الشارقة الخامس “27 نقطة”، على استاد هزاع بن زايد، وهي القمة التي يأمل فيها العين مواصلة تألقه، واستثمار انطلاقته الآسيوية، وتأهله إلى نصف النهائي في دوري الأبطال، في المنافسة محليا، لملاحقة الوصل المتصدر، في حين يرغب الشارقة في العودة للانتصارات، بعد تعادله مع النصر 2-2، بالجولة الماضية، وابتعاده قليلا عن المنافسة مع فرق الصدارة.

وجمعت العين، والشارقة من قبل 27 مباراة في دوري المحترفين، فاز العين في 13 منها، والشارقة في 6، وكان التعادل حاضرا في 8 مواجهات.

وتفتتح مواجهات الجولة غدا" الخميس" على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، بلقاء الإمارات الثالث عشر، وله 8 نقاط، من 15 مباراة، مع بني ياس العاشر، وله 16 نقطة، من 15 مباراة أيضا.

ويطمح فريق الإمارات في استثمار عودته للانتصارات، بالجولة الماضية، على حساب خورفكان، لمواصلة مشواره، والابتعاد عن منطقة الخطر، في حين يأمل بني ياس بالعودة للانتصارات، بعد خسارته الجولة الماضية أمام الوصل.

وقال داركو ميلانيتش المدير الفني لفريق بني ياس:" استفدنا من فترة التوقف، وقمنا بإعداد الفريق بشكل جيد، فريق الإمارات يمتلك لاعبين بجودة مميزة خاصة في خط الهجوم، لديهم القدرة على صناعة الفارق، والخطورة".

وفي اليوم نفسه يحل حتا الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد “5 نقاط”، وله مباراة مؤجلة ضيفا على النصر السادس، “22 نقطة”، على استاد آل مكتوم في دبي، حيث يطمح النصر المتألق مع مدربه الهولندي الفريد شرودر في السعي للارتقاء لمركز أفضل، بعد تحسن نتائجه خلال الفترة الماضية، في حين يرغب حتا بالهروب عن دائرة الخطر، بتحقيق الفوز الغائب عنه منذ الجولة السابعة للمسابقة.

وقال الهولندي الفريد شرودر المدير الفني لفريق النصر:" نخوض مباراة مهمة أمام فريق قوي، تركيزنا ينصب على لاعبينا وإعدادهم بصورة جيدة".

وأضاف:" نتعامل مع جميع المباريات بالأهمية نفسها، ومع تحسن أداء الفريق خلال الشهر الماضي، نأمل في الحفاظ على هذا الشكل، والروح القتالية، من أجل الفوز، لافتا إلى أن الحافز والرغبة في ذلك ستجعل الفريق يحقق أهدافه".

وتشهد "الجمعة" بقية المواجهات حيث يلتقي اتحاد كلباء الحادي عشر “14 نقطة”، مع عجمان الثاني عشر “14 نقطة”، وله مباراة مؤجلة، على استاد اتحاد كلباء، فيما يلتقي " السبت" الوصل المتصدر “42 نقطة”، مع خورفكان التاسع “17 نقطة”، على استاد زعبيل، حيث يأمل الوصل بمواصلة تألقه في الدوري، رغم خسارته نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الوحدة، في حين يرغب خورفكان بالعودة للانتصارات، بعد الخسارة أمام الإمارات بالجولة الماضية.

كما يلتقي في اليوم نفسه أيضا البطائح الثامن “19 نقطة”، مع الجزيرة السابع “21 نقطة”، وله مباراة مؤجلة، على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

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