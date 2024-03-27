يحيى الغساني: اتضاح الصورة وراء ثلاثية الإمارات أمام اليمن

المصدر: البيان

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أشار يحيى الغساني الجناح الأيسر لمنتخب الإمارات، إلى أن المنتخب اليمني أصبح مكشوفا أمام الطاقم الفني للأبيض في مباراة الإياب بينهما.

وكان المنتخبان الشقيقان قد التقيا في رابع جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، حيث حقق منتخبنا الإماراتي انتصارا واثقا بنتيجة 3-0.

وجاء ذلك بعد مباراةٍ سابقةٍ في ضيافة "استاد آل نهيان" في العاصمة أبو ظبي، والتي تفوّق فيها الأبيض بصعوبةٍ بنتيجة 2-1.

وضمن منتخبنا الإماراتي تأهله المبكر إلى الدور الثالث من التصفيات، إذ ابتعد في صدارة المجموعة الثامنة بـ 12 نقطةٍ في جعبته.

وقال الغساني، "لعبنا مباراةً ماضيةً ضد المنتخب اليمني، فكان سهلا على باولو بينتو، مدرب الأبيض، أن يقرأ الصورة. لقد اتضحت الصورة أمامه".

وواصل صاحب القميص رقم 20، "هذا جعلنا ندخل المباراة بجديةٍ، كما استفدنا من التغييرات. وجميع اللاعبين الذين خاضوا المباراتين لم يقصّروا".

وعن العرض الذي قدمه منتخبنا الإماراتي في "استاد الأمير سعود بن جلوي" في مدينة الخبر السعودية، علّق الغساني، "أدينا شوطا أولا جيدا، وخرجنا متقدمين بنتيجة 3-0، ثم الأداء انحدر بعض الشيء في الشوط الثاني".

واسترسل بهذا الصدد، "ظهورنا كان طيبا نوعا ما".

واستدرك ابن الـ 25 عاما، "ولكن لا يجب أن نتوقف عن هذا الحد، فنحن قد بدأنا للتو.. الأداء سوف يتطوّر تدريجيا، ولكن لو أعلننا بأننا راضون عن الأداء، فذلك لن يدفعنا إلى التحسن مستقبلا".

وحرص الغساني على الإشادة بنسور سبأ، مقرا، "المنتخب اليمني كان يحاول على الرغم من ظروفه. لقد أدى بشكلٍ طيبٍ بصراحةٍ".

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