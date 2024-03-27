الأولمبي الإماراتي ثامن غرب آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مشاركته في النسخة الخامسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، باحتلال المركز الثامن الأخير بخسارته أمام نظيره منتخب تايلاند بهدف دون مقابل سجله اللاعب شوتي في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي جرت في مدينة الأحساء السعودية مساء اليوم، بينما حل منتخب تايلاند في المركز السابع.

مشاركة

وقدم منتخبنا أداءً متوسطاً أغلب فترات المباراة، ولم يتحسن المستوى سوى في آخر 10 دقائق، ولكن دون أي فرص حقيقية لتسجيل هدف التعادل، ليثير «الأبيض الأولمبي» القلق قبل مشاركته في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة خلال أبريل المقبل في قطر، والمؤهلة أيضاً إلى التنافس على ميداليات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

مشوار

وكان «الأبيض الأولمبي» قد سجل هدفاً واحداً خلال مشواره في بطولة غرب آسيا، بعدما خسر مباراته في الدور التمهيدي أمام المنتخب المصري بهدف دون مقابل، وخسر مباراته لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن أمام المنتخب العراقي 4-5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز