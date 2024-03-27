منتخب طاجيكستان يمنع «الأخضر» من التأهل المبكر

المصدر: دوشانبي - أ ف ب

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أوقفت طاجيكستان الانتصارات المتتالية للمنتخب السعودي «الأخضر» عند ثلاثة وحرمته من تأهل مبكر إلى الدور الثالث عندما أرغمته على التعادل 1-1 أمس على ملعب الجمهورية المركزي في دوشانبي في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.

وكانت السعودية في طريقها إلى تجديد فوزها على طاجيكستان بعدما تغلبت عليها 1 - 0 في الرياض في الجولة الثالثة، وتحقيق انتصارها الرابع توالياً في التصفيات عندما تقدمت بهدف لفراس البريكان «ق 46»، لكن روستام سويروف أدرك التعادل لطاجيكستان في «ق 82». وعززت السعودية التي وضعت قدماً في الدور المقبل موقعها في الصدارة برصيد 10 نقاط، وأبقت طاجيكستان على آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة على الأقل بعدما انفردت بالمركز الثاني برصيد خمس نقاط بفارق نقطة عن الأردن.

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