مواجهات مثيرة في نصف نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحدد أطراف المربع الذهبي لبطولة كأس منصور بن زايد آل نهيان 2024 التي تقام في نسختها الحادية عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات، وتختتم فعالياتها غداً.

وتأهلت فرق مكتب الشؤون القانونية ودائرة القضاء ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد وذلك بعد مواجهات قوية في الدور ربع النهائي الذي أقيم مساء أول من أمس.

وشهد الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، 4 مباريات في ربع نهائي البطولة، وحسمت ركلات الترجيح 3 مباريات منها، فتمكن مكتب الشؤون القانونية في المباراة الأولى من التأهل عقب الفوز على مكتب الأمين العام، وصيف النسخة الماضية، بهدف من دون مقابل.

وفي اللقاء الثاني، تفوق فريق دائرة القضاء على الأرشيف والمكتبة الوطنية عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الزمن الأصلي للمباراة، ليودع الفريق الذي يقوده المدرب الفرنسي غريغوري دوفرينيس النسخة الحالية، كما حسمت ركلات الترجيح تأهل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على حساب المركز الوطني للمناصحة، بعدما تعادلا في الشوطين الأول والثاني بهدف لمثله، ولجأ أيضاً مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وفريق قطاع الخدمات المساندة إلى ركلات الترجيح من أجل حسم التأهل، بعدما تعادلا 3-3 في الوقت الأصلي بعد مباراة ماراثونية، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لمكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

قرعة نصف النهائي

وأسفرت قرعة المربع الذهبي، التي سحبت بعد مواجهات دور الـ8، عن مواجهة مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي أمام فريق دائرة القضاء.

وتقام المباراتان، اليوم، وسيلعب النهائي ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، مساء غد، علماً بأن نصف النهائي يشهد 4 فرق جديدة حضرت في المربع الذهبي للنسخة الماضية.

الأفضل

نال خيري الحسيني، لاعب مكتب الشؤون القانونية جائزة رجل المباراة الأولى، وذهب اختيار اللجنة المنظمة في اللقاء الثاني إلى أحمد ناصر، حارس مرمى دائرة القضاء، وحصل علي محمد الحمادي، من المركز الوطني للمناصحة، على نجومية المواجهة الثالثة، وفاز مهدي شطير، قائد مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، بجائزة أفضل لاعب أمام قطاع الخدمات المساندة.

حضور متميز وجوائز قيمة

امتلأت مدرجات الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» بالجماهير بمختلف الفئات العمرية، واستمتع الحضور بمجموعة كبيرة وغنية بالفعاليات المصاحبة للمباريات، والتي بدأت منذ الثامنة مساءً، ومن ضمنها منطقة «فان زون» التي تضم الألعاب الترفيهية، إلى جانب «عربة متنقلة» لتقديم المشروبات الباردة والساخنة.

وأقامت اللجنة المنظمة مسابقات للجماهير بين شوطي المباريات، وخصصت جوائز قيمة للحضور، وستتواصل الفعاليات والجوائز في نصف النهائي وليلة ختام البطولة، اليوم وغداً، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد جديد مع المفاجآت.

الهدافون

من المتوقع أن تشتد المنافسة في لقب هداف البطولة في نصف النهائي والختام، ويتصدر عبدالرحمن جمال، لاعب الشؤون القانونية، الترتيب بـ«6 أهداف»، وخلفه زميله ضياء قنديل «5 أهداف»، ثم ياسر الزهلي، مهاجم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بـ«4 أهداف»، والأمر ذاته بالنسبة لحسام محمد من الشؤون القانونية أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة خصصت جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لكل من أفضل لاعب وحارس وإداري وهداف البطولة.

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