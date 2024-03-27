العروبة المتوهج يواصل الخُطى واثقاً نحو الأضواء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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واصل فريق العروبة المتوهج خُطاه بأقدام ثابتة نحو دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعد الفريق الأخضر مرشحاً فوق العادة لخطف بطاقة الصعود الأولى لدوري الأضواء والشهرة، في ظل الفارق الكبير بينه وبين دبا الحصن الوصيف، والذي غاب عن خوض مباريات الأسبوع 25 من دوري الدرجة الأولى، بسبب الراحة الإجبارية، لكنه ظل محافظاً على وضعيته في المركز الثاني، بعد أن أعاد العروبة الفارق إلى 11 نقطة، إذ وصل فرسان مربح إلى رصيد 58 نقطة، ولدبا الحصن 47 نقطة، في وقت أحكم فيه دبا الفجيرة «النواخذة» قبضته على المركز الثالث برصيد 42، لكن النواخذة يتخلف عن جاره العروبة بـ 16 نقطة.

أرقام ونتائج

انتهت 6 مباريات بالفوز، حيث تفوق العروبة على فريق سيتي بنتيجة 2 - 1، وتمكن النواخذة من تحقيق الفوز على غلف إف سي بهدف دون رد، وهي ذات النتيجة التي حققها فريق يونايتد الخامس برصيد 39 نقطة على التعاون، فيما أمطر الظفرة الرابع برصيد 40 نقطة، مرمى الرمس صاحب المركز الأخير، بثلاثية نظيف، ليعود الرمس لدائرة الأحزان من جديد، بعد تحقيق برتقالي الهواة لنتائج لافتة خلال الجولتين الماضيتين، وتمكن الفجيرة من الانتصار على الجزيرة الحمراء 4 - 1، وتفوق العربي على مسافي 2 - 1، فيما خيمت نتيجة التعادل بهدفين على مباراة الذيد وضيفه غلف يونايتد، وانتهت مباراة مصفوت ضد الحمرية بتعادل سلبي.

وأحرز اللاعبون 20 هدفاً خلال المباريات الثماني، وأشهر قضاة الملاعب 24 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء من نصيب لاعب الجزيرة الحمراء مايد صلاح، والذي تعرض للطرد أمام الفجيرة في الوقت بدل الضائع.

وعلى مستوى أندية نهاية الترتيب، لم يتغير شيء، بعد هزيمة الرمس وسيتي في المركزين الأخيرين أمام الظفرة والعروبة، ليبقى كل فريق برصيد 10 نقاط، وتزداد وضعية كل فريق سوءاً، لكن الفرص لا تزال قائمة لتحسين وضعيتهم والهروب من القاع، في ظل تبقي عدد كبير من المباريات.

وتمتلك 3 أندية رصيد 21 نقطة، لكنها غير بعيدة عن منطقة الخطر، وهى غلف إف سي صاحب المركز 13، وغلف يونايتد الرابع عشر، ومصفوت الخامس عشر.

هدافون

لم يطرأ أي جديد على مستوى صدارة الهدافين، بتربع الثنائي الأرجنتيني الكساندر ميدريوس لاعب التعاون، والبرازيلي لويس توريس لاعب يونايتد، على قمة اللاعبين، برصيد 16 هدفاً لكل لاعب، ويأتي خلفهم الإنجليزي بينك افوبي لاعب الظفرة برصيد 14 هدفاً، ثم الحساني تامبورا لاعب العروبة، ومحمد المربوعي لاعب دبا الفجيرة، برصيد 12 هدفاً.

الأسبوع 26

تقام مباريات الأسبوع 26 يوم السبت المقبل، عند العاشرة مساء، بأربع مواجهات، تجمع الأولى العروبة ضد يونايتد، ويلتقي الظفرة بضيفه دبا الفجيرة، ويواجه غلف إف سي فريق الذيد، وغلف يونايتد يلاقي الرمس، ويوم الأحد المقبل، تقام أيضاً 4 مباريات، تجمع دبا الحصن ضد مسافي، والعربي أمام مصفوت، والحمرية مع الفجيرة، ويستقبل الجزيرة الحمراء جاره الرمس.

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