نصف نهائي بطولة "كأس منصور بن زايد لكرة القدم" ينطلق غدا

المصدر: وام

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تقام غدا الأربعاء مواجهات نصف النهائي من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والمقامة حاليا في نسختها الـ11 على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، والمستمرة حتى 28 مارس الجاري.

وحسمت كل من فرق "مكتب الشؤون القانونية، ودائرة القضاء، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومكتب التدقيق والتطوير"، تأهلها إلى نصف نهائي البطولة، بعد مواجهات قوية في الدور ربع النهائي.

وفاز مكتب الشؤون القانونية على مكتب الأمين العام 1-0، كما فاز فريق دائرة القضاء، على الأرشيف والمكتبة الوطنية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كما حسمت ركلات الترجيح أيضا، تأهل فريق أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية على حساب المركز الوطني للمناصحة، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، وتكررت ركلات الترجيح في لقاء فوز مكتب التدقيق، والتطوير المؤسسي، على فريق قطاع الخدمات المساندة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي، التي سحبت بعد مواجهات الدور ربع النهائي مباشرة، عن مواجهة تجمع بين مكتب الشؤون القانونية، مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأخرى بين مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، مع فريق دائرة القضاء.

وتقام المباراة النهائية ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس المقبل.

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