عمار النعيمي يشهد ختام منافسات تحدي الموانع في دورة عجمان الرياضية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الإثنين في مركز عجمان الإبداعي منافسات بطولة تحدي الموانع "أو سي آر" ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تقام برعاية وتوجيهات سموه، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.

وحضر سمو ولي عهد عجمان يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية جانباً من منافسات البطولة وتفقد موقع ومرافق الحدث، مشيداً بمستوى التنظيم وأداء المشاركين في البطولة.

كما شهد المنافسات وشارك في تتويج الفائزين الشيخ حميد بن عمار النعيمي و الشيخ راشد بن عمار النعيمي، إلى جانب حضور عدد من مديري الدوائر والمسؤولين في الجهات الحكومية في عجمان.

وشارك في بطولة تحدي الموانع التي يتم تنظيمها لأول مرة ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 300 متسابق ومتسابقة من عشاق رياضات المغامرة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات، تنافسوا على مدار 3 أيام ضمن 7فئات مختلفة.

وفاز فريق الدفاع المدني عجمان بالمركز الأول في فئة الفرق رجال محترفين بعدما أنهى السباق في زمن 2:31 دقيقة، وجاء فريق أم القيوين في المركز الثاني بزمن 2:33 دقيقة، فيما حل فريق بلوك 20 امباير في المركز الثالث بزمن 2:43 دقيقة.

وحصد فريق تريبل ثريت ووريرز المركز الأول في فئة الفرق سيدات في زمن 11:32 دقيقة، تلاه فريق امباير ليديس ثانياً بزمن 11:36 دقيقة، وجاء فريق بيا ووريرز في المركز الثالث بزمن 12:08 دقيقة.

وفي فئة فردي رجال محترفين فاز الروسي سيرجي بيلرجين بالمركز الأول بعد نجاحه في اجتياز الحواجز في زمن قدره 2:49 دقيقة، متفوقاً باثنتي عشرة ثانية على مواطنه سيمين كوكتليف الذي تلاه في المركز الثاني بزمن 3:01 دقيقة، فيما حل الروسي فاليري شيبروكوف في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في زمن 3:09 دقيقة.

وانتزع العماني عبد العزيز ثاني المركز الأول في فئة فردي الهواة المجموع العام رجال في زمن 4:00 دقيقة، وجاء مواطنه علي ثاني في المركز الثاني بزمن 4:07 دقيقة، ثم الباكستاني لطيف رحمن ثالثاً بزمن 4:23 دقيقة.

وحصدت الروسية أولغا فلاديسلافوفنا المركز الأول في فئة فردي السيدات بعدما أنهت السباق في زمن 3:26 دقيقة، تلتها الرومانية ايمانيولا كوستيا ثانياً بزمن 3:27 دقيقة، وتقاسمت المركز الثالث البريطانية دونا فوربيس والألمانية إنجا غانثر بزمن 3:35 دقيقة.

وفي فئة فردي الهواة مواطنين رجال فاز خالد سليمان بالمركز الأول في زمن 3:45 دقيقة، ثم سلطان فهد ثانياً بزمن 4:27 دقيقة، وحل جمعة حسين في المركز الثالث بزمن 4:30 دقيقة.

وفي فئة الناشئين تحت 14 سنة ذكور أحرز اليمني علي وليد المركز الأول في زمن 3:18 دقيقة، تلاه مواطنه حمدان عبد الله عبد اللطيف في المركز الثاني بزمن 3:19 دقيقة، وجاء ثالثاً الإماراتي مايد سلطان الحبسي بزمن 3:22 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز