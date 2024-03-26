دورة "حتّا الرمضانية الرياضية" تواصل نجاحها برعاية "صندوق الفرجان" كحدث رياضي مجتمعي

المصدر: البيان

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أكد صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الهادف لتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، أن نجاح فعاليات دورة حتّا الرمضانية الرياضية، والتي يتم تنظيمها حتى 30 أبريل 2024، يعكس مدى حيوية مجتمع دبي ووعيه بأهمية الرياضة والحرص على المشاركة المجتمعية في المبادرات التي تنطلق في كافة أنحاء الإمارة للتحفيز على ممارستها وتبنيها كأسلوب حياة، منوهاً بأهمية الدورات الرمضانية كإحدى السمات المميزة لاحتفاء دبي ومجتمعها النابض بالشهر الفضيل وقيمتها في التشجيع على النشاط والحيوية والابتعاد عن الخمول في شهر الصيام.

وتتضمن دورة حتّا الرمضانية الرياضية، التي انطلقت في 12 مارس الجاري وتواصل فعالياتها برعاية "صندوق الفرجان" إلى نهاية الشهر المقبل 8 ألعاب هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة رجال وسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للسيدات، وسباق الجري، ورفع الأثقال، والمشي لكبار المواطنين، والرياضات الإلكترونية، لتكون بذلك ، الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتّا، وأحد أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية على مستوى دبي ككل.

وتُقام دورة هذا العام بدعم من مجلس دبي الرياضي وبتنظيم شركة الألعاب الجماعية في نادي حتّا الرياضي، مستقطبةً مشاركة واسعة من الرياضيين وإقبالاً جماهيرياً كبيراً.

جوائز للجمهور

وإمعاناً في تأكيد البُعد المجتمعي للحدث، فإن دورة حتّا الرمضانية الرياضية تشمل كذلك تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمخصصة للأسر والأطفال، بما في ذلك أنشطة رياضية ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى سحوبات وتوزيع جوائز على الجمهور، وذلك انطلاقاً من كون الجمهور أحد أهم عناصر نجاح أي بطولة.

وحرصت اللجنة المنظمة للدورة على إشراك شباب منطقة حتّا في كافة مراحل تنظيم البطولة بهدف تطوير قدراتهم وإكسابهم ثقافة ومهارة العمل بروح الفريق الواحد أثناء تأدية المهام وتكريس مفهوم العمل التطوعي والجماعي لدى الأجيال الشابة والكوادر المواطنة.

مشاركة واسعة

وتعليقاً على رعاية الدورة والمساهمة في تحقيق أهدافها، قال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: "تجسّد رعاية الصندوق لدورة حتّا الرمضانية الرياضية التزامه بتسخير كافة الإمكانات من أجل تعزيز الترابط المجتمعي وتحقيق سعادة المواطنين، وتشجيع المبادرات المبتكرة التي تحقق هذا الهدف".

وأضاف: "سعداء بما تحظى به الدورة الرمضانية من مشاركة واسعة من أبناء منطقة حتّا والمناطق المجاورة، وذلك نظراً للمستوى المتميز للمنافسات، وتنوّع مسابقاتها، وترسيخها لدور الرياضة وأهميتها كسلوك صحي يومي لكافة أفراد المجتمع، وهو ما يلبي مستهدفات صندوق الفرجان الساعي إلى تحسين جودة حياة المواطنين والمساهمة في تعزيز التنمية الشاملة بما يخدم الوطن والمواطن".

بدوره قال حيي حسن البدواوي، رئيس اللجنة المنظمة لدورة حتّا الرمضانيه" "نعتز بما وصلت إليه الدورة أصبحت من مكانة كأحد أبرز الأحداث الرياضية في شهر رمضان المبارك، بفضل ألعابها المتنوعة وشعبيتها الواسعة وجوائزها المالية التي تبلغ 270 ألف درهم، ويتم توزيعها على الفرق والأفراد الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى".

وأشار إلى أن الدورة الرمضانية الجديدة تستكمل النجاحات التي تحققت في الدورات الماضية، حيث تتضمن الدورة الحالية برنامجاً متنوعاً من البرامج والبطولات لتحفيز التنافس الرياضي بين المشاركين، وتعزيز بيئة رياضية تعود بالفائدة على أهالي منطقة حتّا.

يُذكر أن "صندوق الفرجان" هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية، وتمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

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