مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي كرة قدم عجمان الرياضية

المصدر: وام

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تشهد بطولة كرة القدم ضمن النسخة الرابعة للدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، مساء اليوم، مرحلة حاسمة في صراع اللقب من خلال مباراتي الدور نصف النهائي على ملعب مركز كواترو الرياضي.

ويأمل حامل اللقب فريق دائرة البلدية والتخطيط بأن يواصل تفوقه التاريخي في البطولة عندما يلتقي جامعة المدينة عجمان في الساعة العاشرة مساء اليوم، وفي المباراة الثانية يخوض هيئة النقل مواجهة صعبة مع دائرة الميناء والجمارك وذلك في الساعة الحادية عشرة مساء.

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل فريقا دائرة البلدية والتخطيط، وجامعة المدينة عجمان إلى نصف النهائي عقب فوزهما على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والقيادة العامة لشرطة عجمان بركلات الترجيح 4-3 بعد إنتهاء المباراتين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وصعد فريق هيئة النقل إلى دور الأربعة بفوزه الصعب على الإدارة العامة للدفاع المدني بنتيجة 2-1، في حين انتهت المباراة الرابعة بانتصار دائرة الميناء والجمارك على مصرف عجمان بنتيجة 3-1.

وتشهد البطولة صراعاً قوياً على لقب الهداف، حيث يتصدر سالم عبد الكريم من دائرة الميناء والجمارك قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، ويتشارك المركز الثاني أربعة لاعبين بتسجيل 5 أهداف، وهم عثمان محمد أحمد من دائرة الميناء والجمارك، وأوا ديجوبو من هيئة النقل، وسوي سيدرك من دائرة البلدية والتخطيط، وجويل أوديناكا من الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأعرب عبد العزيز عبد الله نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة،مدير الدورة، عن سعادته بالحضور الجماهيري المميز لمباريات الدور الأول وربع النهائي، متوقعاً أن تشهد مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية حضورا كبيرا، وأشاد بمستوى الأداء والتنافس القوي بين الفرق، مثمناً جهود الإعلام الرياضي في تغطية أخبار البطولة.

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