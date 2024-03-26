منتخب الإمارات يواجه اليمن في إياب التصفيات الآسيوية المشتركة

المصدر: البيان

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يلتقي مساء اليوم الثلاثاء منتخبنا الوطني الإمارات، مع نظيره اليمني على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمنطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية، ضمن إياب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة، التي يتصدرها الأبيض بالعلامة الكاملة، 9 نقاط من 3 مباريات.

واختتم منتخب الإمارات تحضيراته للمواجهة بأداء حصة تدريبية على ملعب المباراة تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين، أمس الإثنين، وشمل المران الأخير التركيز على أسلوب اللعب الذي سيتم تنفيذه خلال المباراة، التي تأتي بعد أيام قليلة من مواجهة الذهاب التي أقيمت في العاصمة أبوظبي وانتهت لمصلحة منتخبنا بهدفين لهدف.

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