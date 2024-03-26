يحيى الغساني: أداء الإمارات كان جيدًا في الذهاب أمام اليمن

المصدر: البيان

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وصف يحيى الغساني نجم منتخبنا الإماراتي، الأداء بـ “الجيد" في ثالث جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

فضمن منافسات الجولة الرابعة، من المقرر أن يتجدد اللقاء بين منتخبنا الإماراتي ونظيره اليمني على أرضية "استاد الأمير سعود بن جلوي" في مدينة الخُبر السعودية.

وكانت المباراة الماضية، والتي استضافتها العاصمة أبوظبي، قد أسفرت عن انتصارٍ صعبٍ للأبيض على نسور سبأ بنتيجة 2-1.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة المرتقبة، علّق الغساني على الأداء الذي قدّمه منتخبنا الإماراتي فوق أرضية "استاد آل نهيان".

واعترف الغساني، "الأداء كان جيدا تقريبا؛ لم يكن ممتازا".

وعن اللقاء المتجدد بين المنتخبين الشقيقين، شدد صاحب القميص رقم 20، "المباراة لن تكون سهلةً، فعلينا التركيز منذ البداية وحتى النهاية".

ودعا صاحب المباريات الدولية الـ 13 والأهداف الدولية الـ 4 إلى استغلال الفرص التي ستسنح لمنتخبنا الإماراتي أمام المرمى اليمني.

وفي ختام تصريحاته المقتضبة، تعهّد الغساني، "سوف نقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الانتصار، وإسعاد جماهير الأبيض الوفية".

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