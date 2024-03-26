خليل الحمادي: العودة للنتائج الإيجابية شعار «النسور»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

حث خليل غانم الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، لاعبي «النسور» على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المتبقية من عمر الدوري. وأكد الحمادي خلال لقائه لاعبي خورفكان والجهازين الفني والإداري، أن العودة للنتائج الإيجابية شعار «النسور»، مشيراً إلى أن مواجهة الوصل المقبلة تتطلب جهداً مضاعفاً.

ودعا غانم الحمادي، لاعبي خورفكان إلى ضرورة الاستفادة من فترة توقف الدوري حالياً لتطبيق خطط الجهاز الفني بقيادة المدرب نيبوشا. وقال: الفريق يسعى دائماً لتحقيق الفوز وتقديم العرض الجيد لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز